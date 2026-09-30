O atacante Cristiano Ronaldo deixou, nesta quarta-feira (30), a concentração da seleção de Portugal em Copenhague (Dinamarca), onde a equipe ibérica terá os anfitriões pela frente nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo D da Liga das Nações.

A decisão foi tomada após a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, mais cedo.

Maior artilheiro da história do time português, com 146 gols, sendo também o atleta com mais gols por uma mesma seleção, Ronaldo não participou da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, fora de casa, domingo passado (27), no Estádio Ullevaal, em Oslo. Na etapa final, o atacante se aqueceu com os demais reservas e se irritou ao não ser aproveitado no jogo, válido pela segunda rodada.

Três dias antes, CR7 foi titular no triunfo por 1 a 0 sobre País de Gales, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal), na estreia pela competição europeia. Foi, também, a primeira partida de Jesus a frente da seleção portuguesa.

O artilheiro foi titular, teve um gol anulado e atuou até os 22 minutos do segundo tempo, quando deu lugar ao atacante Gonçalo Ramos.

Questionado sobre a ausência de Ronaldo, Jesus revelou que havia um planejamento de não utilizar o jogador, de 41 anos, contra Noruega e Dinamarca, mas que, se fosse necessário, poderia mandá-lo a campo. O treinador disse que o controle de carga do atacante é algo que já era administrado desde quando trabalharam juntos no Al-Nassr (Arábia Saudita), clube atual do camisa 7.

"Sou o treinador e disse ao jogador que ele não iria jogar. &#039;Vou levar você para o banco. Se precisar de você por 30 minutos, você vai jogar. Se não precisar, não vai jogar&#039;. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem presidente nenhum. Nunca. Zero", declarou o técnico, que trabalhou no Flamengo entre 2019 e 2020.

Ronaldo, que estava reunido com a seleção, saiu do Estádio Parken - onde será o jogo desta quinta - pouco depois da coletiva e sequer participou do treino. Depois, publicou uma mensagem nas redes sociais confirmando que havia deixado a concentração após conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", escreveu CR7.

A FPF, também pelas redes sociais, confirmou a decisão do atacante de deixar a concentração e afirmou que a preparação para os jogos com Dinamarca e Noruega - que será no domingo (4), às 15h45, no Estádio do Dragão, na cidade portuguesa do Porto - segue "nos termos previstos, com os restantes 24 jogadores convocados".

Por conta desse imbróglio, Ronaldo pode ser até suspenso da seleção portuguesa. O parágrafo 1º do artigo 160 do código disciplinar da Federação indica que o abandono das atividades é passível de um a seis meses de afastamento.

Em meio ao atrito entre CR7 e Jesus, Portugal lidera o Grupo D da Liga das Nações com seis pontos, seguido por Noruega, Dinamarca (três pontos cada) e País de Gales (zerado). Os dois primeiros vão às quartas de final. A seleção ibérica é a maior vencedora do torneio, com dois títulos (o último na edição passada, em 2025).

Tags:
Cristiano Ronaldo | Jorge Jesus | Liga das Nações | Portugal

Agência Brasil - Cristiano Ronaldo deixa seleção de Portugal após fala de Jorge Jesus

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se