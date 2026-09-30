O atacante Cristiano Ronaldo deixou, nesta quarta-feira (30), a concentração da seleção de Portugal em Copenhague (Dinamarca), onde a equipe ibérica terá os anfitriões pela frente nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo D da Liga das Nações.

A decisão foi tomada após a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, mais cedo.

Maior artilheiro da história do time português, com 146 gols, sendo também o atleta com mais gols por uma mesma seleção, Ronaldo não participou da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, fora de casa, domingo passado (27), no Estádio Ullevaal, em Oslo. Na etapa final, o atacante se aqueceu com os demais reservas e se irritou ao não ser aproveitado no jogo, válido pela segunda rodada.

Três dias antes, CR7 foi titular no triunfo por 1 a 0 sobre País de Gales, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal), na estreia pela competição europeia. Foi, também, a primeira partida de Jesus a frente da seleção portuguesa.

O artilheiro foi titular, teve um gol anulado e atuou até os 22 minutos do segundo tempo, quando deu lugar ao atacante Gonçalo Ramos.

Questionado sobre a ausência de Ronaldo, Jesus revelou que havia um planejamento de não utilizar o jogador, de 41 anos, contra Noruega e Dinamarca, mas que, se fosse necessário, poderia mandá-lo a campo. O treinador disse que o controle de carga do atacante é algo que já era administrado desde quando trabalharam juntos no Al-Nassr (Arábia Saudita), clube atual do camisa 7.

"Sou o treinador e disse ao jogador que ele não iria jogar. 'Vou levar você para o banco. Se precisar de você por 30 minutos, você vai jogar. Se não precisar, não vai jogar'. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem presidente nenhum. Nunca. Zero", declarou o técnico, que trabalhou no Flamengo entre 2019 e 2020.

Ronaldo, que estava reunido com a seleção, saiu do Estádio Parken - onde será o jogo desta quinta - pouco depois da coletiva e sequer participou do treino. Depois, publicou uma mensagem nas redes sociais confirmando que havia deixado a concentração após conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", escreveu CR7.

A FPF, também pelas redes sociais, confirmou a decisão do atacante de deixar a concentração e afirmou que a preparação para os jogos com Dinamarca e Noruega - que será no domingo (4), às 15h45, no Estádio do Dragão, na cidade portuguesa do Porto - segue "nos termos previstos, com os restantes 24 jogadores convocados".

Por conta desse imbróglio, Ronaldo pode ser até suspenso da seleção portuguesa. O parágrafo 1º do artigo 160 do código disciplinar da Federação indica que o abandono das atividades é passível de um a seis meses de afastamento.

Em meio ao atrito entre CR7 e Jesus, Portugal lidera o Grupo D da Liga das Nações com seis pontos, seguido por Noruega, Dinamarca (três pontos cada) e País de Gales (zerado). Os dois primeiros vão às quartas de final. A seleção ibérica é a maior vencedora do torneio, com dois títulos (o último na edição passada, em 2025).

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