A seleção brasileira feminina está convocada para disputar a Copa do Mundo sub-17 deste ano, em Marrocos, entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro. A técnica Rilany Silva anunciou a lista com 26 jogadoras, que embarca ainda neste domingo (4), às 22h (horário de Brasília).

A vaga na Copa foi garantida em abril, com o título do Campeonato Sul-Americano sub-17, no Paraguai. As convocadas para a competição faziam parte do grupo de 28 atletas que treinava na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde o último dia 22 de setembro.

A base da seleção chamada por Rilany atua no futebol paulista. Corinthians, São Paulo e Ferroviária contam, cada um, com seis convocadas. A lista também reúne atletas do Internacional e do Flamengo (duas de cada), além de dois clubes do exterior: Wichita (Estados Unidos) e Nordsjelland (Dinamarca).

A Ferroviária é a atual campeã brasileira sub-17. Na decisão deste ano, as Guerreirinhas Grenás conquistaram o título em cima do Internacional, após empatarem por 4 a 4 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e vencerem por 2 a 1 no Passo D&#039;Areia, em Porto Alegre. Os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

 

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Canadá, Noruega e Gana. Os jogos da primeira fase serão disputados na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana da capital marroquina Rabat.

A estreia brasileira será no dia 18 de outubro, às 12h, diante do Canadá. Três dias depois, às 15h, o desafio será contra Gana. Por fim, dia 24, novamente às 12h, a seleção canarinho encerra a participação na fase de grupos tendo pela frente a Noruega.

A Copa reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Esta será a 10ª edição da competição, realizada pela primeira vez em 2008. Até 2024, o torneio ocorria a cada dois anos. A partir de 2025, passou a ser realizado anualmente.

Na última edição, em 2025, também disputada no Marrocos, o Brasil realizou a melhor campanha da história, chegando às semifinais. A seleção canarinho foi eliminada pela Coreia do Norte, que chegou ao quarto título, e caiu nos pênaltis para o México no jogo que valia o terceiro lugar.

Confira as convocadas

Goleiras
Nathalia Borges Corinthians
Isa Dossena Ferroviária
Andressa Macedo Wichita (EUA)

Defensoras
Andreyna Ferroviária
Kaillany Ranifah Corinthians
Eloisa Feijó São Paulo
Emilly França Ferroviária
Isadora Rech Internacional

Meio-campistas
Sarah Coelho São Paulo
Carol Melo Corinthians
Gigi Pires São Paulo
Pepê Corinthians
Indy Botasso Nordsjelland (Dinamarca)
Helena Rodrigues São Paulo

Atacantes
Nayane Souza Ferroviária
Laurinha Internacional
Letícia Pinho Flamengo
Greise Ferroviária
Sofia Gamonal São Paulo
Marcelinha Ferroviária
Nicolly Manuel Flamengo

Tags:
Copa do Mundo feminina sub-17 | futebol feminino | seleção brasileira feminina sub-17

Agência Brasil - Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo

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