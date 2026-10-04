O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Canadá, Noruega e Gana. Os jogos da primeira fase serão disputados na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana da capital marroquina Rabat.

A estreia brasileira será no dia 18 de outubro, às 12h, diante do Canadá. Três dias depois, às 15h, o desafio será contra Gana. Por fim, dia 24, novamente às 12h, a seleção canarinho encerra a participação na fase de grupos tendo pela frente a Noruega.

A Copa reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Esta será a 10ª edição da competição, realizada pela primeira vez em 2008. Até 2024, o torneio ocorria a cada dois anos. A partir de 2025, passou a ser realizado anualmente.

Na última edição, em 2025, também disputada no Marrocos, o Brasil realizou a melhor campanha da história, chegando às semifinais. A seleção canarinho foi eliminada pela Coreia do Norte, que chegou ao quarto título, e caiu nos pênaltis para o México no jogo que valia o terceiro lugar.

Confira as convocadas

Goleiras

Nathalia Borges Corinthians

Isa Dossena Ferroviária

Andressa Macedo Wichita (EUA)

Defensoras

Andreyna Ferroviária

Kaillany Ranifah Corinthians

Eloisa Feijó São Paulo

Emilly França Ferroviária

Isadora Rech Internacional

Meio-campistas

Sarah Coelho São Paulo

Carol Melo Corinthians

Gigi Pires São Paulo

Pepê Corinthians

Indy Botasso Nordsjelland (Dinamarca)

Helena Rodrigues São Paulo

Atacantes

Nayane Souza Ferroviária

Laurinha Internacional

Letícia Pinho Flamengo

Greise Ferroviária

Sofia Gamonal São Paulo

Marcelinha Ferroviária

Nicolly Manuel Flamengo

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