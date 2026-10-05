Boa parte das 28 convocadas começou a se apresentar no domingo (4) em Porto Alegre, onde ocorrerá a primeira partida no próximo sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira Rio. Já estão na concentração as jogadoras Kaylane, Raíssa Bahia, Bia Zaneratto, Tainá Magalhães, Yanne, Marília, Duda Sampaio, Jhonson, Jaque, Tayla e Carlinha. As demais atletas se unem ao grupo até terça (6).
O grupo participa das primeiras atividades nesta segunda e terça-feira. A partir de quarta (7), Arthur Elias comanda os treinos no Sesc Protássio Alves, na capital gaúcha, com presença da imprensa nos 15 minutos iniciais. O último deles será na sexta (9) no Beira-Rio.
Programaçãou
Sábado (10)
Brasil x Argentina, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Terça-feira (13)
Brasil x Argentina, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife (PE)
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