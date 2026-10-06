Contratado pelo Flamengo em dezembro de 2023, Nico De La Cruz vive um ano afastado de lesões, com condições de se empenhar ainda mais nos treinamentos. A atual temporada também é a de maior disponibilidade física do jogador desde sua chegada ao Clube.

O meio-campista se sente pronto para ajudar a equipe, mas reconhece a alta concorrência por espaço no setor.

“Estou vivendo um momento físico muito bom, já que este ano pude dar sequência aos treinamentos. Lesões fazem parte da vida de um jogador e ter tido apenas uma nessa temporada me deixa feliz. O nível do Flamengo é alto e a concorrência no meio-campo é muito intensa. Temos jogadores de bastante qualidade, quem vai jogar é uma decisão que cabe ao treinador”.

Além do acompanhamento do departamento médico, De La Cruz destaca a própria dedicação no dia a dia para se manter preparado.

“Da minha parte, procuro dar o máximo todos os dias nos treinamentos, estar bem e me manter à disposição. Quando a oportunidade aparecer, quero estar preparado e pronto para ajudar a equipe e conquistar mais títulos com o Flamengo.”, completou.

O trabalho de acompanhamento físico e médico também teve papel importante ao longo da temporada. Segundo o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, o jogador tem apresentado uma evolução significativa e mostrando que o DM está lidando cada vez melhor com as suas questões.

“O Nico tem estado mais disponível ao longo deste ano. Ele não apresentou as mesmas lesões no joelho que teve em 2025. No início de 2026, fizemos um trabalho de terapia regenerativa na região, ele evoluiu bem e, ao longo da temporada, conseguimos fazer uma gestão de carga maior sobre ele”.

O meia também esteve presente em dois jogos na altitude da temporada e em todos os jogos do Uruguai na Copa do Mundo Fifa 2026.

“Isso mostra uma evolução importante na disponibilidade dele, tanto para os treinos quanto para as partidas.”, completou o chefe do departamento.

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