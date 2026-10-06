As adversárias na próxima fase serão as vencedoras do duelo entre as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini contra a dupla da britânica Katie Boulter com a ucraniana Yuliia Starodubtseva, programado para as 2h (horário de Brasília) desta quarta (7).

Após a vitória de hoje, Stefani se encontrou com o multicampeão Novak Djokovic, momentos após o sérvio faturar o momentos após o sérvio vencer o heptacampeonato na China.

Incrível o que ele vem fazendo aqui em Pequim, nunca perdeu nessa quadra. Assistimos o jogo dele contra o Zverev [quartas de final], basicamente uma escola de tênis. Ele foi simpático para tirar uma foto mesmo com todas as exigências pós-jogo", disse a brasileira.

Já classificadas para o WTA Finals - torneio que reúne as melhores oito duplas da temporada -, Stefani e Dabrowski estrearam no torneio de Pequim no último domingo (4), quando superaram as chinesas Qianhui Tang e Yifan Xu, com um duplo 6/4. A parceria Brasil-Canadá deve voltar à quadra na próxima quinta (6).

Tags:

brasileira | canadense | duplas | Gabriela Dabrowski | Luisa Stefani | quartas de final | tenista | WTA 1000 de Pequim