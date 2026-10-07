O brasileiro Hugo Calderano busca nesta quinta-feira (8) a terceira vitória seguida no China Smash 2026, em Pequim, um dos principais torneios de tênis de mesa do circuito mundial. Além de reunir os atletas mais bem ranqueados do planeta, a competição distribui pontuação máxima (2.000 pontos) aos vencedores. A partir das 8h45 (horário de Brasília), o carioca terá pela frente o alemão Patric Franziska (22º no ranking) pelas oitavas de final.

Número 6 do mundo, Calderano avançou na última terça (6), ao superar o sul-coreano Na Jaehyun (37º) por 3 sets a 0 (11/5, 11/9 e 12/10). Já o alemão Franziska se classificou às oitavas ao eliminar o qualifier chinês Yan Licen pelo placar de 3 sets a 1 (4/11, 11/7, 11/4 e 11/5).

Na estreia no último domingo (4), Calderano despachou o alemão Dimitri Ovtcharov (19º) por 3 sets a 0. O brasileiro está empenhado em superar a campanha que fez em Pequim no ano passado, quando parou nas quartas de final.