A dupla da tenista brasileira Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowiski assegurou presença nas semifinais do WTA 1000 de Pequim (China). Nesta quinta-feira (8), elas despacharam as atuais campeãs olímpicas, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6).

Número 3 do mundo, a parceria de Stefani volta à quadra no próximo sábado (10) contra a belga Elise Mertens e a russa Diana Shnaider (cabeças de chave 6). O horário da partida segue indefinido.

"Muito felizes com a vitória. Elas são uma grande dupla e foi um jogo de alto nível. Respeito muito a maneira como jogam, como se comportam, como elas lidam com tudo, são bem representativas. Foi divertido dividir a quadra com elas, foi um grande jogo, uma espécie de gato e rato, jogo de xadrez. Ficamos felizes em termos finalizado em dois sets", comemorou Stefani.

Semifinals secured! Gaby Dabrowski & @Luisa__Stefani defeat Errani/Paolini 7-5, 7-6(6) in Beijing! #ChinaOpen https://t.co/dv6oRp43f8 wta (@WTA) October 8, 2026

Stefani e Dabrowski estrearam em Pequim com vitória sobre as anfitriãs Qianhui Tang e Yifan Xu, com um duplo 6/4. Na sequência, eliminaram nas oitavas a parceria da norte-americana Quinn Gleason com a norueguesa Ulrike Eikeri, também por 2 sets a 0.

Já classificadas para o WTA Finals torneio em novembro com as oito melhores duplas da temporada a dupla Brasil-Canadá conquistou quatro títulos este ano - WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo e os WTA 250 Eastbourne (Inglaterra) e SP Open e o vice-campeonato no Torneio de Wimbledon.

Tags:

duplas | Gabriela Dabrowski | Luisa Stefani | semifinais | WTA 1000 de Pequim