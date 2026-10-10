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O Brasil teve a primeira chance de real de gol aos três minutos em bela cobrança de falta de Duda Sampaio, mas a goleira Esponda espalmou para fora. A partir daí a seleção passou a errar passes e teve dificuldade na criação de jogadas ofensivas. Bem postada na defesa, as argentinas aproveitaram para partir no contra-ataque. Maricel Pereyra quase abriu o placar para as hermanas aos 10 minutos, mas atenta, a goleira Luana defendeu. Aos poucos a seleção melhorou a marcação no campo adversário e passou a dominar o meio de campo. Aos 26 minutos, Luany aproveitou lançamento na entrada da área, chutou de primeira no canto direito da goleira Esponda e abriu o placar para o Brasil com um golaço.

Mais ofensiva, a seleção ampliou aos 38 minutos. A jogada começou com escateio cobrado por Duda Sampaio para Maiara, que escora dentro da área para Geyse acerta um golaço de bicicleta. E ainda deu tempo de Angelina, capitã da seleção, marcar o terceiro. Após escanteio da direita, Luany ajeitou para a capitã acertar um chute cruzado, em linda jogada coletiva..