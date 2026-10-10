O Brasil sobrou diante da Argentina na primeira partida da seleção feminina de futebol no Estádio do Beira-Rio, um dos palcos da Copa do Mundo de 2027. Na tarde deste sábado (10), diante de mais de 28 mil torcedores, a Amarelinha balançou a rede com três golaços na primeira etapa, em um intervalo de 20 minutos. Luany abriu o placar, Geyse ampliou de bicicleta e a capitã Angelina também deixou o dela. Após o intervalo, a meio-campista Maricel Pereyra, que defende o atual campeão brasileiro São Paulo, diminuiu para a Argentina.

A seleção faz o segundo amistoso contra as hermanas na próxima terça-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, outro estádio que receberá jogos do Mundial.

O Brasil teve a primeira chance de real de gol aos três minutos em bela cobrança de falta de Duda Sampaio, mas a goleira Esponda espalmou para fora. A partir daí a seleção passou a errar passes e teve dificuldade na criação de jogadas ofensivas. Bem postada na defesa, as argentinas aproveitaram para partir no contra-ataque. Maricel Pereyra quase abriu o placar para as hermanas aos 10 minutos, mas atenta, a goleira Luana defendeu. Aos poucos a seleção melhorou a marcação no campo adversário e passou a dominar o meio de campo. Aos 26 minutos, Luany aproveitou lançamento na entrada da área, chutou de primeira no canto direito da goleira Esponda e abriu o placar para o Brasil com um golaço.

Mais ofensiva, a seleção ampliou aos 38 minutos. A jogada começou com escateio cobrado por Duda Sampaio para Maiara, que escora dentro da área para Geyse acerta um golaço de bicicleta. E ainda deu tempo de Angelina, capitã da seleção, marcar o terceiro. Após escanteio da direita, Luany ajeitou para a capitã acertar um chute cruzado, em linda jogada coletiva..

Após o intervalo, a Argentina diminuiu o placar logo aos seis minutos. Após cobrança de lateral do lado esquerdo, Ippólito fica com a bola e rola para Maricel Pereyra, que sem marcação, acerta o fundo da rede. As hermanas arriscaram algumas bolas de fora da área, que não assustaram o gol de Lorena. Aos 20 minutos, Bruninha se machucou ao pisar em falso e precisou ser substituída por Tamara Bolt.

O auxiliar técnico Rodrigo Iglesias substituo do treinador Arthur Elias, que cumpriu suspensão neste sábado (10) promoveu outras oito trocas no time brasileiro até o término da partida. Aos 26 minutos, Kaylane entrou no lugar da meio-campista Maiara e no minuto seguinte desferiu uma bomba, que passou rente à trave do gol argentino. Com as alterações, a seleção se desorganizou e a bola pouco chegou ao ataque, diferentemente da primeira etapa.

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Agência Brasil - Seleção feminina faz 3 a 1 na Argentina em primeiro jogo no Beira-Rio

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