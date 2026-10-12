A partida de volta será na terça-feira que vem (20), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). As Guerreiras Grenás precisam vencer por três ou mais gols de diferença no tempo normal para virar o duelo e passarem de fase. O Braga se classifica às semifinais em caso de empate ou até mesmo se perder por um gol de saldo.
A primeira boa chance do jogo foi das Bragantinas. Aos 17 minutos do primeiro tempo, a zagueira Camila Ambrósio completou de cabeça o escanteio da esquerda. A bola foi por cima do gol, rente ao poste superior.
A partir daí, a Ferroviária assumiu o controle da etapa inicial, parando em boas defesas da goleira Karol Alves e ainda tendo um gol anulado de Sissi, por impedimento, aos 42. Três minutos depois, a também atacante Vendito tentou o gol por cobertura após uma saída errada do sistema defensivo do Massa Bruta, mas a bola foi no travessão.
No segundo tempo, o Bragantino foi letal. Aos oito minutos, Camila Ambrósio lançou Duda Rodrigues, que bateu na saída da goleira Luciana, abrindo o placar para as visitantes. Aos 39, em outro contra-ataque, foi a vez de Lurdinha receber da também atacante Gaby Santos, levar a melhor sobre a marcação da zagueira Andressa e definir o marcador em Araraquara.
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Bragantnas | Copa do Brasil Feminina | Duda Rodrigues | Gaby Santos | Guerreiras Grenás | quartas de final | Red Bull Bragantino | vantagem