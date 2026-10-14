A seleção feminina de futebol concluiu, na noite desta terça-feira (13), mais uma data Fifa - nome dado ao período do calendário em que as equipes nacionais se reúnem para jogos mundo afora. No caso do Brasil, foram dois amistosos diante da Argentina. Após a vitória do sábado (10), por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, ona Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife.

Em relação ao jogo anterior, Arthur promoveu nove mudanças na formação titular, mantendo apenas as laterais Isabela e Raíssa Bahia. No gol, Thaís Lima ficou na vaga de Lorena. A dupla de zaga reuniu Tayla e Tarciane.

Do meio para frente, as escolhidas foram Kaylane, Kerolin, Bia Zaneratto, Gio Garbelini, Priscila e Jhonson. O quinteto substituiu, respectivamente, Duda Sampaio, Angelina, Maiara, Luany, Taina Maranhão e Geyse.

Assim como no triunfo em território gaúcho, as brasileiras tomaram a iniciativa e abriram o placar logo aos 12 minutos, com Bia Zaneratto, de cabeça, após cruzamento de Raíssa Bahia pela esquerda. Aos 27, em contra-ataque, Gio Garbelini aproveitou asobra para balançar as redes e aumentar a vantagem.

A reação argentina começou aos 34 minutos, com a meia Daiana Falfán. Na etapa final, aos sete, Agostina Holzheier foi derrubada na área por Isabela. A também atacante Florencia Bonsegundo, de pênalti, deixou tudo igual.

A seleção verde e amarela ficou com uma jogadora a mais a partir dos 11 minutos, quando a meia Sofía Dominguez puxou o cabelo de Kerolin, sendo expulsa. Apesar da vantagem numérica, que perdurou por mais de meia hora, o Brasil não criou chances de grande perigo, frustrando os cerca de 30 mil torcedores que marcaram presença na Arena de Pernambuco.