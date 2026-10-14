Na chave B estão Corinthians-SP (em parceria com o projeto social Maestro-PR), a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais (Apadav-SP) campeã da Série B em 2025 -, o Instituto Nova Visão (INV-SP) e a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Adef-SP).

Já o Grupo C conta com a Associação Paraibana de Cegos (Apace-PB), a Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC-MT), o Instituto Equidade Plural (Insep-SP) e a Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás (Vila Nova-DF).

A maior vendora do Brasileirão é a Agafuc-RS, com oito títulos. Em segundo lugar está o ICB-BA, com sete troféus.

Formato do Brasileirão

Na fase preliminar, os times de cada grupo jogam entre si. Confira a programação completa. Os oito com maior pontuação se classificam às quartas de final. Já os dois últimos times na classificação geral caem para a Série B de 2027.

Nas quartas, previstas para o dia 21 de outubro, a definição dos confrontos seguirá a tabela de classificação (1ºcolocado x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º). Em caso de empate, haverá decisão por pênaltis. Quem vencer, disputará as semifinais no dia seguinte.

A decisão do título será no dia 23 de outubro, a partir das 10h30. Antes, às 8h30, ocorrerá a disputa do terceiro lugar.

Tags:

Agafuc-RS | campeonato brasileiro | CT Paralímpico | Futebol de cegos | Jefinho | maicon | Nonato | Série A