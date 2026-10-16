O torcedor do Flamengo acordou nesta sexta-feira (16) mais aliviado do que satisfeito com o que viu na noite de ontem (15). O empate sem gols contra o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelas semifinais da Libertadores, foi melhor que a atuação em solo argentino - atransmitiu ao vivo.

A partida de volta será na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, também com transmissão da Rádio Nacional. Uma nova igualdade no Rio de Janeiro leva a decisão da vaga para os pênaltis. A vitória simples basta para qualquer um dos lados.

Apesar de ter maior posse de bola (55% a 45%), o Flamengo foi improdutivo ofensivamente diante de um adversário cujo valor de mercado, segundo o site especializado Transfermarkt, é quatro vezes inferior. O Rubro-Negro finalizou cinco vezes ao longo dos mais de 90 minutos de bola rolando. Nenhum desses chutes, porém, foi na direção da meta defendida por Fernando Muslera.

O Estudiantes teve o controle das ações de ataque durante toda a partida, mas foi bem pouco eficiente. A equipe argentina deu 21 chutes. Apenas seis foram ao gol de Agustín Rossi.

A única chance mais clara ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, o atacante Tiago Palácios ficou com a sobra de uma cabeçada ruim de Léo Ortiz e chutou cruzado. A bola passou por Rossi, mas não pelo também zagueiro Léo Pereira, que salvou quase em cima da linha.

O cenário se assemelha ao das oitavas de final, quando o Flamengo também decidiu o futuro no Maracanã após empatar o jogo de ida (1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte). Nas quartas, o atual campeão da Libertadores sofreu fora de casa contra o Independiente de Valle, com a diferença que retornou do Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador) com uma vitória por 2 a 0.

O adversário, porém, é mais letal fora do que dentro de casa nesta Libertadores. Nas oitavas, após empatar por 1 a 1 com a Universidad Católica na Argentina, o Estudiantes fez 3 a 0 na equipe chilena quando atuou na Claro Arena, em Santiago. Já nas quartas, a mesma coisa: 1 a 1 com o Corinthians em La Plata e vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo.

Palmeiras na frente

Na outra semifinal, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense. Mesmo atuando no Maracanã, o Verdão superou os tricolores por 2 a 1 na última quarta-feira (14), com gols do centroavante Flaco López e do volante Marlon Freitas - o atacante Wesley Natã descontou para os anfitriões. A partida teve transmissão da Rádio Nacional.

O Alviverde tem a vantagem do empate no jogo de volta, quarta-feira que vem (21), às 21h30, no Nubank Parque - a Rádio Nacional transmite o confronto em São Paulo. Os cariocas têm de ganhar por dois gols ou mais de diferença para avançar à decisão ainda no tempo normal. Caso vençam por um gol e igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Se Palmeiras e Flamengo passarem, será a terceira vez que eles se enfrentam em uma final de Libertadores - algo inédito. O Verdão foi campeão em 2021 e o Rubro-Negro deu o troco no ano passado. Caso o Estudiantes avance, pode repetir a decisão de 1968 se o adversário for o time alviverde. Na ocasião, os argentinos levaram o título.

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