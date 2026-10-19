O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 nesse domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo de boas oportunidades para os dois lados, mas sem gols, o Rubro-Negro construiu a vitória na etapa final, com gols de Jorginho, de pênalti, Plata e Lucas Paquetá.

O resultado encerrou uma sequência de nove partidas de invencibilidade do Bahia como mandante. Com os três pontos conquistados em Salvador, o Mais Querido chegou aos 67 pontos e manteve a liderança do Brasileirão.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira (22), às 21h30, para enfrentar o Estudiantes de La Plata, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da CONMEBOL Libertadores 2026.

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