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Evelin, de 18 anos, subiu no ano passado ao time profissional do Santos, participando da campanha do acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2026, a atacante se firmou como titular das Sereias da Vila e ganhou oportunidade na seleção verde e amarela, integrando o time campeão do Fifa Series, torneio amistoso realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

"Veterana" das finalistas, Isa fez 23 anos nesta segunda (19). A atacante integra o elenco profissional do São Paulo desde 2021, mas foi nesta temporada que ganhou mais projeção. Campeã do Brasileirão e vice-artilheira das Soberanas na campanha, com seis gols, a jovem balançou as redes para decretar o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, no jogo de ida da decisão, disputado na Neo Química Arena, na capital paulista.

O prêmio de Jogadora Revelação reconhece novos talentos que se destacaram na temporada, demonstrando o potencial de renovação do futebol feminino brasileiro. As vencedoras desta e das demais categorias - cujos finalistas serão anunciados nos próximos dias, gradualmente - serão conhecidas em cerimônia marcada para 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo.

Também serão escolhidos os ganhadores dos seguintes prêmios: Melhor Jogadora, Artilheira, Melhor Treinadora ou Treinador, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Seleção da Temporada (formada por 11 atletas, escolhidas por posição). Há, ainda, uma categoria especial, chamada Futebol Feminino Contra o Feminicídio, para reconhecer o clube que melhor promoveu ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

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