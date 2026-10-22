O Palmeiras está na final da CONMEBOL Libertadores de 2026. Após perder por 1 a 0 para o Fluminense no tempo regulamentar, nessa quarta-feira (21), no Nubank Parque, em São Paulo, a equipe alviverde venceu por 5 a 4 na disputa de pênaltis e garantiu a classificação para a decisão continental. O goleiro Carlos Miguel foi decisivo ao defender a cobrança de Nonato.

No jogo de ida, disputado no Maracanã, o Palmeiras havia vencido por 2 a 1. Com o resultado da partida de volta, o confronto terminou empatado no placar agregado, levando a decisão para as penalidades.

Com a classificação, o Palmeiras alcança sua oitava final de Libertadores e se consolida como o terceiro clube com mais presenças na decisão da história do torneio. O time paulista fica atrás apenas do Boca Juniors, da Argentina, que soma 12 finais, e do Peñarol, do Uruguai, com dez.

Esta será a quarta final do Palmeiras nas últimas sete edições da competição. O clube chegou à decisão em 2020, 2021, 2025 e agora em 2026, mantendo presença frequente entre os principais protagonistas do futebol sul-americano.



Adversário será definido nesta quinta-feira



O adversário do Palmeiras na final será conhecido nesta quinta-feira (22), no confronto entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina. As equipes se enfrentam às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, disputado em território argentino, os times empataram por 0 a 0. Dessa forma, a vaga na decisão segue em aberto, com a classificação dependendo do resultado da partida de volta.





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