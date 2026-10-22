Recém-alçada à liderança da temporada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Luisa Stefani está confirmada na equipe brasileira que disputará os playoffs da Billie Jean King Cup, principal torneio entre nações do tênis feminino. O Brasil enfrentará o Canadá em Vitória (ES), nos dias 20 e 21 de novembro. Quem vencer assegura vaga no qualificatório de 2027.

A lista de convocadas pelo auxiliar-técnico Luiz Peniza, capitão da equipe, tem outras três tenistas que integraram a equipe que classificou o país para os playoffs - a medalhista olímpica Laura Pigossi, a adolescente Nauhany Silva, a Naná - número 5 do mundo no ranking juvenil -, e Gabriela Cê além de Luiza Fullana. Em abril, o Brasil arrematou a vaga nos playoffs após vitória sobre o México, em em Ibagué (Colômbia), pelo zonal I das Américas.