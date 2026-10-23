O atletismo de Juiz de Fora viveu momentos marcantes nos Jogos Escolares da Juventude, competição promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em Foz do Iguaçu (PR). O jovem corredor Arthur Peterson Bilger, de 16 anos, foi o grande destaque das provas de pista ao conquistar duas medalhas de ouro e quebrar marcas históricas no torneio.

Treinado pelo técnico Francisco Lima, Arthur demonstrou consistência física e tática ao longo da competição. A sequência vitoriosa começou com a disputa dos 800 metros rasos, na qual cravou o tempo de 1min55s9 para garantir o primeiro lugar do pódio. No dia seguinte, o atleta voltou à pista para encarar os 3.000 metros e voltou a dominar a prova, registrando a marca de 8min39s.

Além da segunda medalha dourada, o tempo alcançado nos 3.000m estabeleceu o novo recorde da competição e estabeleceu a melhor marca da história de Minas Gerais na categoria sub-18.

Da base escolar ao pódio nacional



A conquista em nível nacional é fruto de um processo contínuo de formação. A trajetória do jovem começou em torneios locais, como os Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora, e seguiu pelos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A conquista também destaca o trabalho de formação esportiva desenvolvido pelo Projeto de Extensão Atletismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que reúne treinamento, dedicação e acompanhamento técnico para o desenvolvimento dos atletas.

Com as vitórias em Foz do Iguaçu, Arthur Peterson consolida seu nome entre as principais promessas das provas de meio-fundo do atletismo brasileiro e reforça a importância dos torneios escolares na descoberta de novos talentos para o esporte de alto rendimento.

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