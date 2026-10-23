O brasileiro Gabriel Medina ficou bem perto do primeiro título da temporada no circuito mundial de surfe (World Surfe League-WSL) nesta sexta-feira (23), em Peniche (Portugal). Ele travou um duelo equilibrado contra o norte-americano Griffin Colapinto, chegando a liderar a bateria, mas nos minutos finais acabou superado, com somatório de 16.77 contra 17.60 do adversário.

Com os pontos obtidos em Peniche, Medina subiu da quinta para a quarta posição no ranking, com 43.210 pontos. A liderança segue com o atual campeão Yago Dora (48.865), seguido pelo compatriota Ítalo Ferreira (46.015). Vendedor em Peniche, Colapinto (43.695) assumiu a terceira posição. Fechando o top 5 está o paulista Miguel Pupo (42.770)

Foi o terceiro-vice-campeonato de Medina no circuito ele também foi o segundo colocado Margaret River (Austrália) e Fiji. Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), o brasileiro de 32 anos venceu pela última vez uma etapa do circuito em 2023, na Austrália. Na ocasião, coincidentemente, levou a melhor sobre Colapinto na final.