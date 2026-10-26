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"Que alívio poder abrir a temporada dessa forma", disse o esquiador de 26 anos. "Trabalhei muito durante todo o verão. Estive buscando novas motivações, novos caminhos para evoluir a partir do ouro olímpico e do Globo de Cristal do slalom gigante. E estamos mirando novas metas, novos objetivos", concluiu.

O esquiador foi faurou o prêmio Globo de Cristal pela primeira vez na carreira ao encerrar a última temporada (2026/26) na liderança do ranking mundial.

A próxima etapa do circuito de slalom gigante será em Levi (Finlândia) em 15 de novembro. Foi lá que, em novembro do ano passado, Lucas obteve a primeira vitória em etapas da Copa do Mundo competindo pelo Brasil antes ele defendia a Noruega.

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