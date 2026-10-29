O técnico Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores nesta quinta-feira (29) para os últimos amistosos da seleção brasileira masculina de futebol este ano, contra Japão e Singapura. Quatro atletas ganharam a primeira oportunidade de defender a Amarelinha, que passa por processo de renovação após a eliminação precoce na Copa do Mundo deste ano. São eles: Arthur Dias (Athetico-PR), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Alisson Santana e Marlon Gomes - ambos do Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Outra novidade é o retorno de Estêvão (Chlesea) à seleção. O atacante de 19 anos ficou fora do Mundial devido a um lesão.

O Brasil encara o Japão em 14 de novembro (sábado), às 7h15 (horário de Brasília) e, três dias depois, enfrenta Singapura, às 7h. Ambas as partidas ocorrerão no Estádio Nacional de Singapura.

Estes são os convocados para fechar 2026! Japão e Singapura, aí vamos nós #BateNoPeito https://t.co/jOPiBkEB56 brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026

"O projeto que temos é um projeto de equipe, que é buscar uma nova geração. Esse é o momento ideal para fazer isso, então pensamos na Data FIFA de setembro para a renovação dos jovens. E estamos seguindo. Nesta Data FIFA alguns jovens podem estar no futuro da seleção. É uma convocação muito equilibrada, muito jovem, porque temos até nove jogadores em idade olímpica e 15 jogadores que têm menos de 23 anos. Então, é uma seleção muito projetada ao futuro. Obviamente, todo jogo é importante, mas fazer uma renovação não é tão compatível com ter um time pronto. Temos que fazer uma renovação realmente jogando bem", defendeu Ancelotti durante a coletiva de imprensa.

Em relação à lista de jogadores chamados na última Data Fifa (amistosos contra Austrália e Índia), o treinador manteve os meio-campistas Gabriel Bomtempo (Santos) e Danilo Santos (Botafogo), o defensor Arthur Dias (Athletico-PR) e o goleiro Pedro Morisco (Coritiba). Entre os setores que mais preocupa o treinador está o meio-campo.

"Convivemos com coisas positivas, principalmente dos meio-campistas que estiveram aqui, como Breno Bidon e Gabriel Bontempo, que é o setor que nos preocupa mais. Temos dificuldades de encontrar meio-campistas e, neste momento, entendemos que temos qualidade. Não tanto na qualidade quanto nos números. Temos zagueiros jovens e muitos atacantes jovens, mas temos menos quantidade de meio-campistas", ponderou Ancelotti.

O técnico também revelou o que espera do amistoso contra o Japão.

"Conhecemos bem o Japão. É uma equipe que compete muito bem, muito organizada. Mostrou no amistoso que fizemos lá atrás e também na Copa do Mundo. Vai ser um jogo interessante e exigente para nós. É um rival que temos que lutar para tentar ganhar", concluiu.

Convocados

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Morisco (Coritiba)

DEFENSORES

Arthur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Monaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo Santos (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

ATACANTES

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

Allan (Manchester City)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid)

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