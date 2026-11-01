Depois de 15 vitórias e três troféus consecutivos, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski enfim foi derrotada neste domingo (1º).

Na final do WTA 500 de Tóquio, no Japão, as tenistas acabaram superadas pelas italianas Jasmine Paolini e Sara Errani por 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em partida que durou exatamente uma hora.

O cansaço pode ter sido um fator determinante para a derrota sem maiores desafios neste domingo as italianas venceram 62% dos pontos e tiveram aproveitamento de 80% quando sacavam contra apenas 55% das adversárias.

Esta foi a quarta decisão seguida da parceria, que anteriormente venceu o WTA 250 de São Paulo e os WTA's 1000 de Pequim e Wuhan, ambos na China. Foram 15 jogos (e 15 vitórias) em um período de 44 dias, além das viagens.

No ranking de duplistas, que separa as atletas individualmente considerando possíveis resultados com diferentes parceiras, Luisa é a terceira melhor do mundo e Gabriela a quarta.

Já na corrida para o WTA Finals, que decidirá a melhor dupla do mundo a partir da próxima semana em Indian Wells, nos Estados Unidos, a parceria Stefani-Dabrowski é a número 1 do planeta.



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