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Na Ferroviária desde 2024, Micaelly acumula 98 jogos pelo clube do interior paulista, balançando as redes 22 vezes e distribuindo 21 assistências. Nesta temporada, ela é a jogadora do elenco com mais passes para gol (seis). Pelas Guerreiras Grenás, a camisa 10 foi vice-campeã da Copa do Brasil (2025). A atleta teve o contrato renovado até 2027.

Amazonense de Autazes, cidade a 112 quilômetros de Manaus, a meia de 26 anos iniciou a carreira no Iranduba e fez parte do elenco semifinalista do Brasileirão de 2017. Ela também passou por Sport e Avaí Kindermann e integrou a primeira equipe profissional feminina do Cruzeiro, em 2019. Dois anos depois, migrou para o São Paulo, onde passou três temporadas até chegar à Ferroviária.

A paulista Darlene está na primeira temporada pelo Internacional, com cinco gols marcados e uma assistência em 20 partidas. Capaz de atuar no meio e no ataque, a camisa 7 é a mais experiente das finalistas, com passagens por 11 clubes, sendo cinco deles do exterior: os austríacos Neulengbach e Spratzern, o chinês Changchun Zhuoyue, o espanhol Zaragoza e o português Benfica.

Nascida em São José do Rio Preto, a 445 km de São Paulo, a meia-atacante é filha de Chicão Regueira e Dorotéia Inojo, casal fundador do Realidade Jovem, time onde iniciou no futebol e que, por 10 anos, foi parceiro do Rio Preto na modalidade. Comandada pelos pais, foi campeã brasileira (2015) e chegou à seleção. Antes do Inter, ela defendeu Centro Olímpico, Flamengo, Ferroviária e São Paulo.

Assim como Darlene, Limpia iniciou a temporada como uma das caras novas do atual clube, o Juventude. A equipe gaúcha é a terceira dela no Brasil, aonde está desde 2023, quando foi para o Avaí Kindermann e se destacou marcando cinco gols em 13 partidas, mesmo atuando na defesa. Entre 2024 e 2025, a lateral-direita representou o Cruzeiro, integrando o elenco vice-campeão brasileiro.

Revelada pelo Cerro Porteño e com passagens por Sol de América e Libertad, todos do Paraguai, ela é nome frequente na seleção de seu país desde 2021, acumulando 30 jogos, sempre como titular. A jogadora de 26 anos é a capitã das Gurias Jaconeras e foi peça importante na permanência do time de Caxias do Sul (RS) na elite do Brasileirão.

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