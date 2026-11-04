O ATP Finals reunirá as oito melhores duplas da temporada a partir do dia 15 de novembro, em Turim (Itália). Antes, a partir de domingo (8), o Brasil também terá representante no WTA Finals. A paulista Luisa Stefani jogará em parceira com a canadense Gabriela Dabrowski. Elas lideram a lista das oito melhores duplas femininas de 2026.
Com a vitória na primeira rodada em Paris, Luz e Matos avançaram às oitavas de final e, consequentemente, subiram sua pontuação no ranking de 2026. Aos alcançar 3.997 pontos, eles ultrapassarram duas duplas concorrentes, eliminadas no Masters de Paris: a parceira do argentino Guido Andreozzi com o francês Manuel Guinard (3.865 pontos) e a dupla dos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool (3.820).
A última parceira 100% Amarelinha no ATP Finals foi a de Cássio Motta com Carlos Alberto Kirmayr, em 1983, quando o torneio era eliminatório. Na ocasião eles caíram no jogo de estreia. Atualmente, a disputa do ATP Finals ocorre no formato de grupos.
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Luz e Matos voltam a competir no Master de Paris nesta quinta (5), a partir das 7h (horário de Brasília). Eles terão pela frente os austríacos Lucas Miedler e Neil Oberleitner.
Este ano, os gaúcho faturaram os títulos dos ATPs 250 de Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile), os Masters 1000 de Montreal (Canadá) e Cincinnati (Estados Unidos) e o Challenger de Braunschweig (Alemanha).