Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor, disse Duda, que no mês passado conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé (Argentina).
Moradora de Maricá, Duda ressaltou a importância do apoio do público presente no complexo Tour de l'Oeuf, na capital senegalesa. A adolescente contou ainda com uma torcedora ilustre: a medalhista olímpica Rayssa Leal (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude.
A torcida sempre faz diferença quando estou na competição, comentou Duda, que também agradeceu à presença de Rayssa Ela me ajudou demais, ela me mandou mensagem, falou comigo. Eu sou muito grata por ela ter me ajudado.
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Duda Sampaio arrematou vaga na final após liderar a classificatória com somatório de 134.74 pontos. A brasileira se destacou logo na primeira das três voltas, ao cravar 62.21, sendo a única competidora a passar dos 50 pontos.
Ela está no ranking, buscando a vaga para [Olimpíada] Los Angeles e é muito curioso porque ela começou a andar de skate depois de [ver o esporte em] Tóquio. Então, assim, se analisar, se trata de uma atleta ganhando medalha de prata hoje, que nem sabia da existência do skate antes de Tóquio, isso é muito grande, pontuou Rogério Manosa Mancha, consultor técnico da seleção brasileira de street.