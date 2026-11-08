A chegada de Bruno Guimarães, Bento e Gabriel Magalhães está prevista para as próximas horas. A expectativa da comissão técnica é que o grupo esteja completo até a próxima terça-feira (10).
O técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro treino nesta segunda (9), a partir da 5h (horário de Brasília), no Estádio Japan Besar. As atividades serão abertas à imprensa nos primeiros 15 minutos.
O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília) e, três dias depois, encara Singapura, às 7h. Ambas as partidas ocorrerão no Estádio Nacional de Singapura.
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