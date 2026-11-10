O estreante Allan concedeu nesta terça-feira (10) sua primeira entrevista coletiva pela Seleção Brasileira e ressaltou sua relutância em acreditar que foi convocado para a Amarelinha. Em Singapura para os amistosos com o Japão e os donos da casa, o atacante explicou que seus primeiros dias com a equipe ainda não parecem reais.

“Com certeza, estou muito emocionado. Abro o telefone e, a cada mensagem do meu pai, fico mais ansioso para as coisas acontecerem. Converso no grupo da família e com a minha esposa sobre como nem acredito no que estou vivendo. Até pouco tempo atrás, isso parecia muito distante”, confessou.

Esta é sua primeira oportunidade com a Seleção Principal. Pelas Seleções de Base, ele, enquanto estava no Figueirense, passou pela categoria Sub-15. Participou de uma fase de preparação na Granja Comary, em julho de 2018, e de outra no Chile, em agosto de 2019, quando a Amarelinha venceu os chilenos em dois amistosos: 5 a 0 e 2 a 1.

Apesar da ansiedade, ele conta com a confiança de sua família para não se deixar levar pela emoção e manter o desempenho que o fez chegar à Seleção.

“É muito difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini Jr. e até o Endrick. Estar aqui pela primeira vez... Meu pai fala que sou capaz, que, se estou aqui, também tenho meu talento. Dentro de campo, esqueço tudo e foco ao máximo no meu desempenho”, frisou.

Aos 22 anos, Allan atua desde o meio do ano no Manchester City, da Inglaterra. Antes, destacou-se no Palmeiras, pelo qual disputou quase cem partidas e se notabilizou como uma mais uma grande revelação da equipe.

O catarinense de Florianópolis é um dos 25 convocados para os amistosos com Japão e Singapura. O Brasil encara os japoneses no sábado (14), às 7h15 (de Brasília), e os donos da casa, na terça (17), às 7h (de Brasília). Ambos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura, em Singapura, de onde Allan já guarda boas memórias.

"Singapura vai ficar sempre marcada na minha cabeça e no meu coração. Espero fazer uma boa passagem aqui, nos treinos e no jogo", afirmou.

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