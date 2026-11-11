Onze judocas matienses representam o município neste domingo (15), na Copa Juiz de Fora de Judô 2026. A competição será disputada a partir das 8h no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, na cidade vizinha.

A delegação é formada pelos atletas Bernardo Martins de Oliveira, Cauine de Matos Ferreira, Emanuel Souza de Paula, Henrique Lourenço da Silva, Kenderson Lourenço da Silva, Kiara Roberta dos Reis Costa, Lorenzo Nascimento Duque, Luisa Victoria Garcia de Oliveira, Luiz Gustavo Nascimento Duque, Pedro Lucas Avelino Ribeiro e Rebeca Vitória Barbosa Cunha. Todos os competidores são federados.

Formação no projeto Judô na Comunidade

Os onze judocas fazem parte do Projeto Judô na Comunidade, iniciativa local voltada ao incentivo esportivo e à democratização do acesso à modalidade. Atualmente, a ação atende cerca de 110 alunos matriculados, distribuídos entre dois polos no município:

Núcleo Monte Alegre: cerca de 70 alunos

Núcleo Cedofeita: cerca de 40 alunos

Para viabilizar a presença da equipe no evento, a organização garantiu transporte para os competidores e seus familiares, além de fornecimento de lanche durante a competição.

Expansão e novas vagas para 2027

Além do suporte às competições oficiais, o projeto já tem planejamento de expansão. A previsão é que novas vagas sejam abertas em março de 2027, ampliando a oportunidade de iniciação esportiva no judô para mais crianças e jovens da região.

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