A Seleção Brasileira realizou nessa quarta-feira (11) o primeiro treino com grupo completo em Singapura. Com a apresentação do lateral-esquerdo Douglas Santos pela manhã (horário local), o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica tiveram os 25 convocados à disposição para mais um dia de preparação visando aos amistosos com Japão e Singapura.

A atividade se deu no Estádio Jalan Besar, que tem recebido todas as atividades da equipe nesta convocação.

A Amarelinha tem mais dois treinamentos antes do primeiro compromisso desta Data FIFA, diante dos japoneses, no sábado (14). A reedição do confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo terá início às 7h15 (de Brasília). Em seguida, na próxima terça-feira (14), o Brasil enfrenta Singapura, às 7h (de Brasília), no primeiro jogo da história entre as seleções. Estas duas partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura.

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