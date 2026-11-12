Um post compartilhado por Panam Sports (@panamsports)

Sara se classificou à final após somar três vitórias seguidas. Na luta final por medalha, a brasileira começou perdendo o primeiro round na avaliação dos juízes. Na sequência, ela se recuperou e dividiu a interpretação dos juízes. Para dois deles, Sara vencera o round por 20 a 18, enquanto os outros três consideraram empate em 19 a 19.

No round final, a brasileira levou a melhor por 4 a 1 (quatro juízes deram vitória à Sara e apenas um deu vantagem à adversária), arrematando a medalha dourada.

Foi uma felicidade única, pelo meu desempenho, pelas minhas lutas, pela experiência. Só eu sei o quanto eu treinei, o quanto eu me dediquei para viver esse momento. É uma sensação maravilhosa quando a gente sobe no lugar mais alto do pódio concluiu.

Seleção busca ouro no handebol de praia

O Brasil ainda tem chance de ampliar o número de ouros na Olimpíada. A seleção masculina de handebol de praia avançou à final nesta quinta (12) após derrotar a Hungria por 2 a 1, com parciais de 22/20, 18/24 e 16/14 (shoot-out). A disputa pelo topo do pódio será contra a Alemanha, nesta sexta (13), às 9h30 (horário de Brasília).

Tags:

Boxe | brasil | Dacar | Gaúcha | Medalha Inédita | Olimpíada da Juventude | Ouro | primeira mulher | Sara dos Santos