Entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, será realizada a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina, em oito cidades brasileiras. O torneio da FIFA é disputado desde 1991, e a taça já passou pelas mãos das norte-americanas quatro vezes; das alemãs, em duas ocasiões; e das norueguesas, japonesas e espanholas, uma vez cada.

Agora, jogando em casa, a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Arthur Elias, quer colocar as mãos na taça e levá-la para a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nesta quinta-feira, o troféu da Copa do Mundo Feminina esteve em exposição na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Criado pelo designer libanês William Sawaya para ser entregue às campeãs a partir do Mundial de 1999, o troféu tem 47 centímetros de altura, pesa quatro quilos e meio e é feito de bronze folheado a ouro de 23 quilates. Na base de granito, está gravado o nome dos países vencedores do torneio.

Diferentemente da taça da Copa do Mundo masculina, cuja posse é transitória desde o Mundial de 1974, a taça feminina é entregue definitivamente à confederação campeã, e uma nova peça é produzida para a edição seguinte, nos mesmos moldes.

A taça já havia passado por Recife, no dia 13 de outubro, quando foi realizado o amistoso entre as seleções femininas do Brasil e da Argentina, na Arena de Pernambuco. A partida terminou empatada em 2 a 2. Na ocasião, como um objeto raro e muito cobiçado, o troféu passou por uma sessão de fotos nas ruas do Recife Antigo, acompanhado não apenas por fotógrafos e cinegrafistas, mas também por numerosos seguranças, encarregados de impedir os registros feitos por turistas e pedestres curiosos.

A Copa de 2027 reunirá 32 seleções. Até o momento, 17 já garantiram classificação, além do Brasil, país-sede. Pela Oceania, Austrália e Nova Zelândia estão garantidas. No continente asiático, já estão classificadas China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão. Pela Europa, Alemanha, Dinamarca, Espanha e França já têm o passaporte liberado. Na América do Sul, Argentina e Colômbia garantiram suas vagas. Já pelo continente africano, Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos também asseguraram presença. Restam, portanto, 14 vagas em disputa.

O sorteio dos oito grupos da primeira fase da Copa ocorrerá no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

A secretária extraordinária para a Copa do Mundo de 2027 do Ministério do Esporte, Juliana Agatte, presente ao evento, destacou a economia desta edição do Mundial e afirmou que esta é uma competição em que não há necessidade de se criar toda uma infraestrutura, porque o Brasil já tem o legado deixado pela Copa masculina de 2014.

A ex-jogadora Aline Pellegrino, vice-campeã mundial com a Seleção Brasileira em 2007 e atual diretora executiva de legado da Copa de 2027, acredita que, independentemente do resultado final, a competição vai servir para enraizar o sentimento do futebol feminino no país e que tanto os organizadores quanto as atletas têm uma responsabilidade muito grande pela frente.

Gal Barradas, diretora executiva de receitas e marketing da Copa de 2027, lembrou que a modalidade, há pouco mais de 40 anos, ainda era proibida no Brasil (e só a partir de 17 de abril de 1983 foi oficialmente regulamentada) e, há seis anos, os jogos femininos nem passavam com regularidade na TV. Agora, há uma grande procura e famílias inteiras vão aos estádios assistir ao futebol jogado por elas.

A cobiçada taça retorna à sede da FIFA, em Zurique, na Suíça, ainda nesta semana. Os brasileiros ficam na expectativa de que, após a final no Maracanã, marcada para 25 de julho de 2027, o troféu permaneça no país. Para isso, basta que a Seleção Brasileira conquiste o título.

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