O Flamengo é mais um com três finalistas: a zagueira Núbia e a meia Djeni, nas respectivas posições, para a Seleção da Temporada; e a meio-campista Kaylane entre as revelações. Adversário rubro-negro na final da Copa do Brasil Feminina, o Internacional tem a meia-atacante Darlene concorrendo a Craque da Torcida e o próprio clube na disputa do prêmio Futebol Feminino Contra o Feminicídio.



Os outros cinco clubes representados na premiação deste domingo são América-MG (Sandy candidata a Melhor Goleira), Atlético-MG (Fabi Guedes disputando como Melhor Treinadora), Botafogo (Futebol Feminino Contra o Feminicídio), Grêmio (Camila Pini, meio-campista, como Gol Mais Bonito) e Juventude (Limpia Fretes, lateral-direita, finalista do Craque da Torcida).



A única categoria com a vencedora já conhecida é a de Artilheira da Temporada baseada nos números das atletas na disputa das três divisões nacionais (A1, A2 e A3) e da Copa do Brasil. A atacante paraguaia Lourdes González, do Vasco, foi a jogadora com mais gols marcados no ano: 15, todos na campanha do acesso e título das Meninas da Colina no Brasileirão A2.