Entre as duas ocasiões, no entanto, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Japão pela Copa do Mundo, eliminando os adversários na fase de 16 avos de final.

O Japão começou a partida muito bem e abriu 2 a 0 em menos de 20 minutos, com jogadas bem construídas e concluídas por Kubo e Nakamura, respectivamente.

O Brasil diminuiu a desvantagem com um golaço de Vini Jr, que acertou um chute forte de fora da área ainda no primeiro tempo.

Aos 29 da segunda etapa, com outro chute forte do craque, que acertou as duas traves antes de entrar, a seleção igualou o placar. Endrick teve ótima chance para virar, mas a finalização encontrou o travessão do gol japonês.

Aos 46, o Japão chegou ao gol da vitória. Após bola que desviou na defesa, Sakamoto surgiu livre dentro da área e tocou por cima do goleiro Pedro Morisco para decretar o triunfo.

Houve muita reclamação por parte da seleção brasileira, que pediu falta em João Gomes no início da jogada. Raphinha e Carlo Ancelotti, que estavam no banco e invadiram o gramado, foram expulsos e a arbitragem confirmou o gol.

Na próxima terça-feira, dia 17, o Brasil tem seu último compromisso no ano. Encara a seleção de Singapura às 7h no horário de Brasília.

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