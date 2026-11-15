O clube, fundado em 2010, tinha apenas dois troféus estaduais em sua breve história não há ligação entre ele e o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, extinto em 1999 e que chegou a vencer a Série C em 1994.

A equipe do interior paulista somou 73 pontos, dois a mais do que o Juventude, que bateu o Botafogo-SP por 2 a 0 e ficou com a segunda vaga direta para a Série A de 2027.

O gol da vitória do Tigre foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo, quando o meia Juninho, que havia saído do banco de reservas, chutou da entrada da área e contou com um desvio na zaga para vencer o goleiro Airton.

Em Caxias do Sul, a festa foi completa para a torcida do Juventude. Diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que não tinha mais ambições na competição, a torcida registrou o maior público do Alfredo Jaconi nos últimos dois anos: exatos 18.413 presentes.

Os melhores momentos ficaram para o segundo tempo: Fábio Lima e Raí Silva marcaram os gols que decretaram o acesso da equipe para a 1ª divisão depois do rebaixamento em 2025; além disso, o meio-campo Alan Ruschel entrou para jogar a última partida da carreira.

Ruschel foi um dos sobreviventes do acidente aéreo que matou quase toda a delegação da Chapecoense que viajava para a final da Copa Sul-Americana, em Medellín, na Colômbia, em 2016.

Playoffs

Além de Novorizontino e Juventude, mais duas equipes subirão à Série A. Elas serão conhecidas ao fim dos playoffs de acesso, novidade introduzida nesta temporada.

O Vila Nova, que foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 na capital cearense, terminou em terceiro, com 66 pontos, uma posição à frente do adversário deste sábado, que somou 65. As duas equipes terão a vantagem de fazer o segundo e decisivo duelo de seus respectivos mata-matas em casa.

O Vila fará o clássico local com o Atlético-GO, que venceu o Cuiabá por 1 a 0 e concluiu o campeonato na sexta posição, com 61 pontos. O Criciúma, derrotado pelo Novorizontino, foi o quinto, com 62 pontos e será o adversário do Fortaleza na disputa pela outra vaga na elite.

Quem acabou ficando de fora foi o CRB, que iniciou a última rodada na sexta posição, mas apenas empatou com o Ceará em casa por 1 a 1 e acabou em sétimo, com 59 pontos.

O resultado garantiu o Vozão na Série B, com 44 pontos, um a mais do que o Avaí, que mesmo vencendo o América-MG por 2 a 0 no Independência foi rebaixado com 43 pontos. O time da Ressacada caiu junto com o próprio Coelho, o Londrina e a Ponte Preta, que já estavam matematicamente rebaixados antes mesmo da rodada final.

Por fim, no duelo entre duas equipes que sonhavam em chegar ao mata-mata, o Sport venceu o Goiás por 3 a 0 na Ilha do Retiro e ambas as equipes terminaram com 58 pontos, com a equipe ficando uma posição à frente, em oitavo, pelos critérios de desempate.

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