Duas das categorias do prêmio são voltadas aos próprios clubes: Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Nesta última, será reconhecida a agremiação que promoveu ações mais relevantes para enfrentamento à violência de gênero.

As outras categorias são direcionadas às atletas. Além da Seleção da Temporada, com 11 integrantes (goleira, lateral-direita, lateral-esquerda, duas zagueiras, três meio-campistas e três atacantes), as demais premiações são: Melhor Jogadora, Gol Mais Bonito, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira e Craque da Torcida.

Com exceção das duas últimas categorias, os vencedores foram escolhidos pelos clubes que integram a elite do futebol feminino brasileiro. Participaram da votação as capitãs, o(a) dirigente responsável pela modalidade nas agremiações e o(a) treinador(a) da equipe. Conforme o regulamento, eles não poderiam votar em representantes do próprio time.

Para o prêmio de Craque da Torcida, cada integrante da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol teve uma jogadora selecionada. As 18 atletas foram submetidas à escolha popular, on-line, entre os dias 12 de agosto e 31 de outubro. As três mais votadas são as meias Micaelly (Ferroviária) e Darlene (Internacional) e a lateral-direita Limpia Fretes (Juventude).

Já a categoria de Artilheira se baseia no total de gols marcados nas competições nacionais desta temporada: as três divisões do Brasileirão e a Copa do Brasil. A atacante paraguaia Lourdes González, que balançou as redes 15 vezes na campanha de acesso e título do Vasco na Série A2, será a premiada.

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