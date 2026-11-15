Horas após o término da decisão do Campeonato Paulista F Sub-20 Petrobras, que teve vitória da Ferroviária sobre o Corinthians, por 2 a 0, os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestaram sobre a briga generalizada que aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo.

As agressões resultaram nas expulsões da atacante Miga, da Ferroviária, e da técnica Júlia Passero, do Corinthians.

Soco em adversárias

O lance começou em uma disputa de bola entre a atleta da Ferroviária e Gabi Jordi, do Timão. Miga acertou um soco na adversária.

Depois, atletas dos dois times começaram um tumulto, até que a árbitra Jéssica Aparecida Milani apareceu para tentar conter os ânimos.

Após se afastar da confusão, Miga ainda desferiu um soco na corinthiana Mel, que caiu no chão.

&#039;Inadmissível&#039;

Por meio das suas redes sociais, o Corinthians manifestou repúdio direto à atitude da atleta adversária, considerando inadmissível e afirmando que o clube tomará as "medidas cabíveis", inclusive com registro de boletim de ocorrência.

A Ferroviária também usou seu perfil no Instagram para publicar nota, repudiando a violência no futebol e ratificando que Miga cujo nome completo é Ana Carla Vitória Vianna Lima sofrerá medidas disciplinares e terá acompanhamento psicológico após o episódio.

O clube estende as críticas à técnica adversária que, segundo o texto, "em vez de atuar para conter os ânimos, partiu em direção à nossa atleta e respondeu com violência".

A FPF soltou nota em que afirma que "repudia veementemente os episódios de violência" durante a partida e que acompanhará os desdobramentos do caso, que será encaminhado à Justiça Desportiva. 

Por fim, quem também publicou texto lamentando o ocorrido foi o Ministério do Esporte, que se posicionou dizendo que "atitudes violentas contrariam os princípios de respeito, integridade e espírito esportivo", defendendo que os "fatos sejam apurados pelas instâncias competentes".

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Agência Brasil - Clubes, Ministério e FPF repudiam agressões em final Sub-20 feminina

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