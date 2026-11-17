O Brasil venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17) em seu último jogo da temporada 2026. Foi a maior goleada da Seleção Brasileira desde a vitória por 8 a 0 sobre a China, em 10 de setembro de 2012, no Arruda, no Recife. A primeira partida entre as seleções terminou com gols de Vini Jr. (3), Endrick, Estevão, Rayan e Allan. O primeiro compromisso em 2027 será na Data FIFA de março já visando a disputa da Copa América de 2028 e o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2030.

REVERÊNCIA A DINO SANI

Antes do apito inicial, uma homanagem ao ex-meio-campista e campeão mundial em 1958, Dino Sani, que faleceu no último domingo (15), aos 94 anos. Pela Seleção Brasileira, Dino disputou 24 jogos e obteve 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Anotou quatro gols e também participou da conquista da Taça Oswaldo Cruz (1958), da Taça Bernardo O'Higgins, (1959) e da Copa Roca (1960). Além do minuto de silêncio, os atletas jogaram com uma faixa preta no braço.

O JOGO

Um Brasil dominante no primeiro tempo. Com uma marcação forte e explorando a velocidade nas saídas de bola, a Seleção construiu a vitória na primeira etapa sem dificuldades. O primeiro gol saiu aos oito minutos. Vanderson achou Bruno Guimarães dentro da área que ajeitou de peito para Estevão chegar batendo de primeira, mas a bola parou na trave. No lance seguinte, o gol brasileiro com Vini Jr., que aproveitou lindo passe de Bruno Guimarães dentro da área para marcar.

E o segundo veio numa jogada rápida ainda no campo de defesa do Brasil. Vini Jr. carregou a bola em velocidade, tocou em profundidade para Endrick, que invadiu a grande área e devolveu para o craque do Real Madrid marcar com o gol vazio.

A pressão continuou mesmo com a vantagem no placar. Com uma marcação forte e mantendo o domínio das ações de jogo, o terceiro gol não demorou a sair. Aos 20 minutos, Vinicius Jr. aproveitou passe de Estevão dentro da área para marcar. E aos 30 virou goleada. Endrick, em jogada individual, arriscou de fora de área e colocou a bola no fundo do gol: Brasil 4 a 0.

Apostando no entrosamento entre os atletas, o Brasil voltou para o segundo tempo com a mesma equipe que iniciou a partida. O ritmo de jogo também foi o mesmo e o quinto gol saiu com Estevão, que aproveitou a falha da defesa adversária.

Com grande vantagem no placar e vitória construída, a comissão técnica promoveu, aos 15 minutos, as entradas de Allan, Vitor Reis, Marlon Gomes e Gabriel Bontempo, para as saídas de Vini Jr., Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e João Gomes, respectivamente. E foi dos pés de Allan que o Brasil chegou ao sexto gol. O ex-jogador do Palmeiras deu lindo passe diagonal para Rayan que entrou na área, driblou o goleiro de Singapura e marcou com o gol vazio.

E em menos de dez minutos em campo, Allan deu assistência e marcou um gol. Foi dele o sétimo do Brasil na partida.

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