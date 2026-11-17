A goleada encerra a última Data Fifa deste ano, iniciada no último sábado (14) com derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão. O calendário da seleção em 2027 prevê amistosos nos dias 22 e 30 de março. Há a expectativa de confrontos contra equipes europeias, mas a CBF ainda não anunciou quem serão.
O Brasil foi dominante em campo desde os primeiros minutos de embate; Estêvão teve a chance de abrir o placar aos 7 minutos, mas a bola explodiu na trave. Na sequência, Vini Jr percebeu uma saída de bola errada e aproveitou para abrir o placar um chute cruzado.
Sete minutos depois, Endrick saiu em contra-ataque e na saída do goleiro rolou para Vini Jr ampliar. Aos 21, o atacante chegou ao hat-trick em A jogada iniciada por Bruno Guimarães. Ele lançou para Estêvão que rolou para Vini acertar o fundo da rede.
Aos 31 foi a vez de Endrick aumentar a vantagem para 4 a 0 com um lindo gol de canhota. Estêvão também marcou aos 42, o que seria o quinto do Brasil, mas o gol foi anulado pelo árbitro que marcou falta de Vini Jr no goleiro Mahbud.
Na segunda etapa, bastaram 6 minutos para Estêvão cabecear para o fundo do gol, em bola alçada à área por Bruno Guimarães em cobrança de falta. O placar já era de 5 a 0 para o Brasil. E não parou por aí. Aos 20 minutos, Rayan dentro da área recebeu passe perfeito de Allan. O centroavante, que atuou hoje no meio-campo, ainda driblou o goleiro antes de chutar certeiro no canto esquerdo. Foi o sexto gol do Brasil. Aos 28 minutos, Alisson disparou com a bola pelo meio e lançou na área para Allan, que desferiu um chute cruzado. Na tentativa de desviar, Suhaimi
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