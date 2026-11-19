O Flamengo deu mais um passo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite dessa quarta-feira (18), o Rubro-Negro venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Vargas abriu o placar, com um golaço, para o time paranaense, mas Carrascal e Jorginho, de pênalti, marcaram os gols da vitória flamenguista. O resultado ganhou ainda mais importância após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, também por 2 a 1, no Mineirão.
O Athletico saiu na frente aos dez minutos do primeiro tempo, com um golaço de Vargas. O atacante percebeu o goleiro Rossi adiantado e acertou um chute de antes do meio-campo, surpreendendo a defesa rubro-negra.
A reação flamenguista veio rapidamente. Aos 16 minutos, Carrascal deixou tudo igual após jogada construída por Pulgar e Varela. Dez minutos depois, Pedro sofreu pênalti e Jorginho converteu a cobrança, garantindo a virada ainda na primeira etapa.
No segundo tempo, o Athletico tentou buscar o empate e chegou a balançar as redes novamente com Vargas, mas o gol foi anulado por impedimento. O Flamengo administrou a vantagem e confirmou os três pontos diante de sua torcida.
No Mineirão, o Palmeiras também acabou derrotado de virada. Sosa abriu o placar para a equipe paulista, mas Matheus Pereira e Khellven, contra, marcaram para o Cruzeiro, que venceu por 2 a 1.
Com a combinação de resultados, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, com 73. Restando três rodadas para o encerramento do campeonato, o confronto direto entre as equipes, marcado para este sábado (21), ganhou ainda mais importância e poderá definir antecipadamente o campeão brasileiro.
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