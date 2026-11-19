O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quinta-feira (19) os finalistas à categoria de melhor atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico 2026. No gênero feminino, concorrem Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rebeca Andrade (ginástica artística) e a seleção de ginástica rítmica.

Já no masculino a corrida pelo troféu reúne Alison dos Santos (atletismo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino). Os vencedores serão conhecidos durante cerimônia de gala no dia 2 de dezembro, a partir das 18h45 (horário de Brasília), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Os indicados à premiação foram definidos em votação do Colegiado do Prêmio Brasil Olímpico, formado por representantes de confederações esportivas, ex-atletas e jornalistas especializados, entre outros. O mesmo grupo elegeu os melhores atletas por modalidade em 2026.

Finalistas

Campeã mundial de taekwondo em 2025, Maria Clara Pacheco se manteve este ano na liderança do ranking mundial da categoria 57kg, após enfileirar seis títulos, entre eles os das etapas do Grand Prix em Roma, Muju (Coreia do Sul) e Paris. Também foi campeã da Presidents Cup, do Aberto do Brasil e dos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026. No ano passado, a paulista levou o troféu de melhor atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico.

QUEM VAI LEVAR O TROFÉU? Rebeca Andrade, Maria Clara Pacheco e o Conjunto Brasileiro de Ginástica Rítmica estão na disputa pelo prêmio de Melhor Atleta do Ano na categoria feminina do #PBO2026! Quem será a grande vencedora? #TimeBrasil #PrêmioBrasilOlímpico2026 https://t.co/JL7UaExvxf Time Brasil (@timebrasil) November 19, 2026

Maior medalhista olímpica do país, a ginasta Rebeca Andrade voltou a competir em 2026, após tirar um ano sabático para cuidar do corpo e da mente. Em outubro, foi campeã mundial no salto em Roterdã (Países Baixos) e também foi ouro no Pan-Americano na mesma prova. Por quatro vezes consecutivas (de 2021 a 2024), a paulista de Guarulhos levou o troféu melhor atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico.

A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou de forma inédita duas medalhas de ouro no Mundial, em Frankfurt (Alemanha), em agosto. O conjunto formado por Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Julia Kurunczi, Mariana Gonçalves, amazonense Maria Paula Caminha e Maria Eduarda Arakaki foi campeão mundial na exibição com cinco bola e também na série mista (três arcos e duas maças). A equipe pode ser a primeira da história do Prêmio Brasil Olímpico a vencer na categoria melhor atleta do ano.

TRÊS NOMES NA CORRIDA PELO TROFÉU! Alison dos Santos (Piu), Lucas Pinheiro e Hugo Calderano estão na disputa pelo prêmio de Melhor Atleta do Ano na categoria masculina do #PBO2026! Quem será o grande vencedor? #TimeBrasil #PrêmioBrasilOlímpico2026 https://t.co/GBdd6iwnu2 Time Brasil (@timebrasil) November 19, 2026

Alison dos Santos, mais conhecido pelo apelido de Piu, teve um ano mágico nos 400m com barreiras, sua especialidade. Além de quebrar o recorde mundial com o tempo de 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League, o paulista terminou a temporada de foram invicta, com 11 vitórias. O brasileiro também desponta como um dos três finalistas ao prêmio de melhor atleta do ano da World Athetics (Federação Internacional de Atletismo), cuja cerimônia será em 29 de novembro.

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen iniciou 2026 com medalha de ouro inédita para o país no slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inveno Milão-Cortina. Além do pioneirismo foi o primeiro pódio da história do Brasil em uma Olimpíada de Inverno Braathen também arrematou o título de slalom gigante na Copa do Mundo e foi vice-campeão geral do esqui alpino.E não parou por aí. Nascido na Noruega, filho de mãe brasileira, Braathen faturou o ouro no slalom gigante em Sölden (Áustria) e em Levi (Finlândia), as primeiras competições da temporada 2026/2027.

O mesatenista carioca Hugo Calderano faturou o título inédito nas duplas mistas, ao lado da paulista Bruna Takahashi, no Singapura Smash, em fevereiro. Foi a primeira vez que uma parceria fora da Ásia arrematou o ouro na competição. Em abril, nas disputas individuais, Calderano foi bronze na Copa do Mundo (Macau) e, cinco meses depois, foi vice-campeão do WTT Champions Macau. Este ano o carioca chegou a alcançar a vice-liderança no ranking mundial, melhor colocação de um atleta não-asiático, mas atualmente é o sétimo melhor do mundo. O mesatenista busca o primeiro troféu de melhor atleta do Prêmio Brasil Olímpico.

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