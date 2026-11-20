Melhor dupla da temporada, a brasileira Luisa Stefani e canadense Gabriela Dabrowski competirão de lados opostos da quadra nos playoffs da Billie Jean King Cup, principal torneio de tênis feminino entre nações, que este ano ocorre em Vitória (ES). Brasil e Canadá buscam a partir a classificação aos Qualifiers de 2027.

Stefani fará dupla com Laura Pigossi, com quem conquistou bronze inédito para o país na Olimpíada de Tóquio 2020. Elas enfrentarão a parceria de Dabrowski com Ariana Arseneaut neste sábado (21), a partir das 13h (horário de Brasília), no terceiro confronto do torneio.

"Estamos em times opostos agora. É raro, principalmente depois de um ano incrível que tivemos. Não acho que conversamos sobre o confronto durante o ano, nosso papo estava cheio na temporada. Mas dentro de quadra, nesta semana, estou 100% focada em poder ajudar a classificar o Brasil", disse Stefani, que este ano faturou seis títulos ao lado de Dabrowski.

Os playoffs da Billie Jean King Cup começam na tarde desta sexta (20) em quadra de saibro montada em uma arena, ao lado do Shopping Vitória. Número 5 do mundo no ranking juvenil, Nauhany Silva, a Naná Silva, será a primeira representante brasileira a estrear. Ela terá pela frente Bianca Andreescu. Na sequência, a gaúcha Gabriela Cé enfrentará Kayla Cross. Inicialmente, Laura Pigossi disputaria o segundo jogo do Brasil nesta sexta (20), mas foi substituída por Gabriela devido a um desconforto muscular após os treinos de quinta (19).

No sábado (21), além do jogo de simples Stefani x Dabrowski, também estaõ programados outros dois jogos. O país que obtiver o maior número de vitórias, assegura a vaga nos Qualifiers de 2027.

Programação

SEXTA (20)

Nauhany Silva x Bianca Andreescu - jogo em curso

Laura Pigossi x Kayla Cross

SÁBADO (21)

13h - Laura Pigossi/Luisa Stefani x Ariana Arseneault/Gabriela Dabrowski

Laura Pigossi x Bianca Andreescu

Nauhany Silva x Kayla Cross - se houver necessidade de desempate

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