A atacante Taina Maranhão, do Palmeiras, foi chamada pelo técnico Arthur Elias para a Seleção Brasileira de futebol feminino na manhã deste sábado (21). A atleta se junta ao time para a última Data FIFA de 2026. Serão dois amistosos no Japão contra as donas da casa, nos dias 29 de novembro em Hiroshima e 5 de dezembro em Okayama. Os horários dos jogos ainda não foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol.

Maranhão ocupa a vaga da Isabela, do Paris Saint-Germain (PSG). A jogadora da equipe francesa teve confirmada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda durante uma partida contra o Chelsea pela Champions League Feminina e segue em tratamento no clube.

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