Outros resultados brasileiros em Muju
A mineira Ana Carolina Moura, campeã na categoria até 65kg nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, foi eliminada na mesma categoria na Coreia do Sul nas quartas de final para a russa Diana Abuziarova. Também nas quartas de final, mas pela categoria masculina até 70kg, o fluminense Valter Sedano foi derrotado pelo iraniano Amirmohammad Haghighatshenas. Já o paranaense João Gabriel Cardoso foi eliminado nas oitavas de final para o uzbeque Kudratjon Hayadarov.
As disputas do Mundial de parataekwondo seguem até domingo (22) e o Brasil está representado por 10 atletas.
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