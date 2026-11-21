"Ontem tivemos um duro dia e terminou com a Gabi jogando tão bem na segunda partida, o confronto ficou 1 a 1 e tínhamos a dupla importante hoje. O trabalho não está finalizado ainda, temos dois jogos de simples, esperamos que Gabi consiga disputar uma boa partida", disse Stefani.

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O próximo jogo do confronto será ainda neste sábado entre Gabriela Cé e Bianca Andreescu. A brasileira vencendo garante a classificação sem a necessidade da quinta partida. Perdendo, a decisão será no quinto jogo: Nauhany Silva e Kayla Cross.

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