Com vitória decisiva da jovem Naná, equipe brasileira supera o Canadá e se classifica para os Qualifiers da Copa do Mundo de tênis feminino em 2027.

Pela primeira vez na história, a equipe brasileira eliminou o Canadá na Billie Jean King Cup (Copa do Mundo do tênis feminino). Com o placar de 3 a 2, em Vitória (ES), o Brasil garantiu vaga na disputa dos Qualifiers da BJK Cup em 2027.

A classificação foi confirmada por Nauhany Silva, de 16 anos. Neste sábado (21), Naná venceu Clemence Mercier, de 18 anos e número 970 do ranking mundial, por dois sets a zero (6/2 e 6/4).

O Canadá tinha 100% de aproveitamento nos 12 confrontos anteriores entre os países pela Billie Jean King Cup. A equipe norte-americana chegou ao duelo como segunda cabeça de chave dos Playoffs e ocupando a oitava posição no ranking mundial. O Brasil era apenas o 19º colocado.

Agora, na próxima etapa do torneio, disputada em duas partes, entre abril e novembro de 2027, o desafio do Brasil será buscar uma vaga entre as oito melhores equipes do mundo.

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