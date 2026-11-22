. Em final única disputada na manhã de domingo (22), em Jaú, interior de São Paulo, e com transmissão ao vivo da, as Brabinhas, como é conhecida a equipe de base do São Paulo, venceu a Ferroviária por 4 a 2.

O título manteve o São Paulo como o maior vencedor da categoria. São oito taças em 10 torneios disputados.

Treinadas por Vinas Santos, as são-paulinas não se intimidaram nem mesmo com o placar parcial de 2 a 0 para a Ferroviária no final da etapa inicial. Greise e Pozzer anotaram os gols da equipe de Araraquara. Cecília, Sofia Gamonal (duas vezes) e Gigi Pires foram as responsáveis pelos gols do time vitorioso no estádio Zezinho Magalhães.

Outro detalhe que chamou atenção na final foi que as jogadoras do São Paulo precisaram atuar com uniformes de treino e números acrescentados à mão. Em nota, o São Paulo alegou que "intercorrências logísticas" forçaram a utilização de camisas amarelas e pretas destinadas aos treinamentos da equipe.

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