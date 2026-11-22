Também neste domingo, na categoria feminina acima de 65 kg, a paulista Débora Menezes, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, na mesma categoria, foi eliminada nas quartas de final pela russa Elena Saviskaia. Na categoria masculina acima de 80 kg, o potiguar Ricardo Wagner Messias parou nas oitavas de final, ao perder para o camaronês Billy Martial Fomo. No sábado, o Brasil já havia conquistado a prata com Silvana Cardoso, na categoria feminina até 57 kg.
Encerrada a participação em solo sul-coreano, a delegação brasileira segue para o Grand Prix de Astana, no Cazaquistão, último compromisso da modalidade no ano, marcado para 28 de novembro.
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