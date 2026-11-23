Bia Zaneratto, após sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa direita pelo Palmeiras, não está mais entre as relacionadas e seguirá tratamento no clube. Para o lugar dela, o técnico Arthur Elias chamou a atacante Evelin, do Santos. Com 18 anos, a cria da base do Santos foi escolhida a revelação do Paulista de 2025.
Na temporada passada, ela participou do grupo da seleção nacional no Mundial Sub-17 e, em 2026, esteve também defendendo o Brasil no Mundial Sub-20. Evelin Bonifácio também já esteve no grupo principal da seleção durante o FIFA Series em 2026.
O outro corte anunciado pela CBF foi o da goleira Lelê, do Corinthians. Ela foi liberada por "questões pessoais". A substituta é Thaís Lima, do Benfica.
Neste sábado (21), Isabela (PSG) foi cortada por um problema muscular e foi substituída por Tainá Maranhão, do Palmeiras.
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