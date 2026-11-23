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Os demais times estreiam nesta quarta-feira (25). Às 11h, Red Bull Bragantino e Atlético-MG dão o pontapé inicial do Grupo B, com Corinthians e Ação medindo forças na sequência, às 15h.

Mais tarde, às 18h, a bola rola para o Grupo D, com Santos e Sport. Às 21h, será a vez de Botafogo e Internacional se enfrentarem, em outro duelo com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Os vencedores de cada um dos cinco grupos se classificam às quartas de final, além dos três melhores segundos colocados. A final será realizada no Canindé, no próximo dia 12 de dezembro.

Jogo de extremos

O Palmeiras disputa a Copinha F pela terceira vez e busca uma classificação inédita para além da fase de grupos. As Palestrinas vêm de uma eliminação nas semifinais do Paulista F Sub-20 Petrobras para o rival Corinthians. Cada equipe ganhou um dos jogos do confronto por 3 a 2 e a vaga à decisão foi definida nos pênaltis, com triunfo alvinegro.

Artilheira do Estadual da categoria com 15 gols, Nicoly é o principal nome do ataque alviverde. Outros destaques são a também atacante Ket, de 16 anos e contratada junto ao América-MG no meio desta temporada, e a meia e capitã Tomé, que estava no Corinthians e balançou as redes dez vezes em 2026, somando Paulista e Campeonato Brasileiro sub-20.

Vinte e uma das atletas que integram o elenco sub-20 palestrino chegaram ao clube este ano. Quatro delas - a zagueira Maria Clara, a volante Gellinot Reyes, a meia Melanie Chirinos (ambas venezuelanas) e Ket - já fazem parte, também, do time principal. Chirinos, inclusive, esteve no grupo que disputou a última Libertadores, em Quito (Equador).

Primeiro campeão amazonense feminino sub-20, no ano passado, o Tarumã é um dos três estreantes da Copinha F (os demais são Vasco e Criciúma). Segundo a vice-diretora das Lobas do Norte, Michele Matos, o elenco é formado, em maior parte, por atletas captadas na edição de 2025 da Copa da Floresta Delas, torneio que reuniu times de várias cidades do interior do estado.

No Brasileirão sub-20 deste ano, o Tarumã caiu na primeira fase, com duas vitórias (ambas sobre o Taubaté) e quatro derrotas (Bragantino e Corinthians, duas para cada). No segundo revés para o Timão, por 4 a 2, no Parque São Jorge, em São Paulo, a equipe amazonense saiu na frente, sofreu a virada e até buscou o empate, com gols das atacantes Dhemilly e Cecília - que já não está mais no clube e foi campeã cearense na última semana pelo Maracanã.

O Tarumã teve dificuldades para viabilizar a participação das atletas. Em outubro, o clube criou uma vaquinha online para o custeio da viagem, avaliado em R$ 40 mil, mas apenas R$ 105 foram arrecadados. Após cogitar ir de carro de Manaus até São Paulo, a equipe conseguiu faturar a compra das passagens de ida e embarca para a capital paulista na madrugada de terça (24).

Domínio carioca

Apesar de a Copinha F ser disputada em São Paulo, nenhum clube da capital paulista - ou mesmo do estado - sequer chegou à final. O domínio é do Rio de Janeiro, que teve todos os campeões.

O Flamengo é o maior vencedor, com dois títulos. Além de ganharem a primeira edição, em 2023, superando o Botafogo por 2 a 0, no Canindé, as Meninas da Gávea levaram a melhor na final do ano passado, goleando o Grêmio por 6 a 0 na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em 2024, também no Pacaembu, o Fluminense bateu o Internacional nos pênaltis, depois de um 0 a 0 no tempo normal.

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