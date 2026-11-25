Representantes das oitos sedes da Copa do Mundo Feminina garantiram que há uma agenda definida para que todos os estádios tenham campos híbridos (com grama natural e reforçados com fibra sintética). A Fifa exigiu esse padrão e se responsabilizou por parte dos recursos. A reunião de preparação para o evento do ano que vem foi realizada nessa terça-feira (24) em Brasília.
Além de infraestrutura, os representantes anunciaram que atuam para garantir o engajamento da sociedade e ações para um legado da Copa do Mundo, que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho.
A taça vai chegar
No que diz respeito ao engajamento, a coordenadora da Copa do Mundo no Distrito Federal, Laís Barufi, disse que estão sendo preparados eventos prévios marcados para o dia 21 de abril, aniversário de Brasília. Já está confirmado, por exemplo, que a capital federal será a primeira cidade a receber o troféu do torneio, que rodará pelas outras sete sedes.
Coordenadora da Copa do DF, Lais Barufi diz que eventos preparatórios já estão previstos para engajar a população - Foto Valter Campanato/Agência Brasil
Além do troféu, Brasília vai promover torneios com meninas e adolescentes de até 18 anos de idade.
Vamos fazer um torneio em que a gente consiga trazer as meninas das escolas públicas e particulares para fazer jogos. A ideia é envolver diferentes faixas etárias, incluindo ensino médio e fundamental".
Ainda não está definido o período dos jogos estudantis, que vão depender do calendário escolar na capital, mas as primeiras atividades devem ocorrer a partir de fevereiro. "Pode ter jogos no Estádio Mané Garrincha inclusive, mas a ideia é mobilizar as estudantes também para os centros olímpicos. Seria uma forma de as meninas se interessarem e se engajarem.
Objetivo semelhante tem a cidade de São Paulo, por exemplo, que contará com iniciativas em cinco núcleos de futebol feminino, com atendimento às atletas e atividades para as mães, além de cursos de formação para treinadoras, gestoras e árbitras. O projeto Leoa prevê centro esportivo público voltado exclusivamente à saúde e à prática esportiva das mulheres.
Os organizadores levam em conta pesquisas de que há meninas que deixam de praticar esportes após a primeira menstruação (considerando que a atividade física seria relacionada a brincadeiras e à infância).
Outro momento de evasão é quando a mulher se casa. Nesse momento, ela entende que tem outras obrigações com relação à casa, aos filhos, e acaba abandonando o esporte, disse Laís Barufi.
Acolhimento
Os representantes disseram ainda que, durante o torneio, estão previstas palestras de conscientização sobre a profissionalização do esporte e questões de gênero.
Uma das iniciativas previstas na capital é a implementação de uma carreta lilás, na área do Fan Festival, para acolhimento de mulheres vítimas de algum tipo de violação. Todos os estádios terão salas lilás com esse objetivo.
A diretora do Mineirão, Jacqueline Alves, presente à reunião, destacou que a experiência da sala lilás no estádio em Belo Horizonte tem sido bem-sucedida.
Representante do Mineirão, Jacqueline Alves diz que experiência da sala Lilás em Belo Horizonte tem sido bem-sucedida - Foto Valter Campanato/Agência Brasil
De julho a setembro, a iniciativa recebeu 26 ocorrências durante o Campeonato Brasileiro. A função da sala Lilás é acolher. A gente tem profissionais preparadas para escutar a vítima e testemunhas.
Gramados híbridos
Os gramados com reforço híbrido, como explica a Fifa, favorecem a manutenção dos campos, com maior resistência e durabilidade. A representante do Mineirão explicou que a intenção é que as melhorias do gramado ocorram durante um período de pausa dos campeonatos para jogos das seleções (conhecido como Data Fifa).
Em Porto Alegre, os jogos da Copa serão no Estádio Beira-Rio, do Internacional. O vice-presidente de administração do clube, André Dalto, também espera os recursos da Fifa para implementação das mudanças no campo.
A gente vai ter que retirar todo o gramado para uma costura, que é algo que hoje poucos estádios no Brasil têm.
André Dalto diz que, em Porto Alegre, jogos da Copa serão no Estádio Beira-Rio - Foto Valter Campanato/Agência Brasil
Ele entende que essa providência custará cerca de R$ 5 milhões. Estamos trabalhando para que esse valor fique equilibrado e que não tenha nenhum custo para os cofres do clube. Dalto acrescentou que o Beira-Rio conta com grama de inverno, que é utilizada na Europa. No Rio Grande do Sul, se adapta muito bem a esse clima.
O secretário de Esportes do Ceará, Rogério Pinheiro, apontou que existe um processo licitatório para obras de infraestrutura, com previsão de abertura no dia 13 de janeiro, para a Arena Castelão, em Fortaleza.
Para Rogério Pinheiro, do Ceará, estádio passará por intervenções, incluindo a adequação do gramado - Foto Valter Campanato/Agência Brasil
O contrato contempla todas as intervenções necessárias no estádio, incluindo a adequação do gramado. O orçamento total seria de R$ 360 milhões. O secretário explicou que a avaliação dos especialistas é que não será necessária a substituição integral do gramado.
Basicamente, é preciso fazer a costura da porcentagem de grama sintética. Mas isso nós vamos avaliar ainda após a contratação da empresa. A Fifa vai pagar 50% desse custo da manutenção do gramado.