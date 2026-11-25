Além do troféu, Brasília vai promover torneios com meninas e adolescentes de até 18 anos de idade.

Vamos fazer um torneio em que a gente consiga trazer as meninas das escolas públicas e particulares para fazer jogos. A ideia é envolver diferentes faixas etárias, incluindo ensino médio e fundamental".

Ainda não está definido o período dos jogos estudantis, que vão depender do calendário escolar na capital, mas as primeiras atividades devem ocorrer a partir de fevereiro. "Pode ter jogos no Estádio Mané Garrincha inclusive, mas a ideia é mobilizar as estudantes também para os centros olímpicos. Seria uma forma de as meninas se interessarem e se engajarem.

Objetivo semelhante tem a cidade de São Paulo, por exemplo, que contará com iniciativas em cinco núcleos de futebol feminino, com atendimento às atletas e atividades para as mães, além de cursos de formação para treinadoras, gestoras e árbitras. O projeto Leoa prevê centro esportivo público voltado exclusivamente à saúde e à prática esportiva das mulheres.

Os organizadores levam em conta pesquisas de que há meninas que deixam de praticar esportes após a primeira menstruação (considerando que a atividade física seria relacionada a brincadeiras e à infância).

Outro momento de evasão é quando a mulher se casa. Nesse momento, ela entende que tem outras obrigações com relação à casa, aos filhos, e acaba abandonando o esporte, disse Laís Barufi.

Acolhimento

Os representantes disseram ainda que, durante o torneio, estão previstas palestras de conscientização sobre a profissionalização do esporte e questões de gênero.

Uma das iniciativas previstas na capital é a implementação de uma carreta lilás, na área do Fan Festival, para acolhimento de mulheres vítimas de algum tipo de violação. Todos os estádios terão salas lilás com esse objetivo.

A diretora do Mineirão, Jacqueline Alves, presente à reunião, destacou que a experiência da sala lilás no estádio em Belo Horizonte tem sido bem-sucedida.