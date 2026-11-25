Uma jogada nos instantes finais decidiu o 37º Campeonato Brasileiro Individual de Futebol de Mesa, na modalidade Três Toques, e colocou Matias Barbosa no topo do pódio nacional. O botonista José Lessa venceu Carlos Antônio, da JF Esportes, por 2 a 1, marcando o gol do título na última palhetada da decisão.

Realizado em Juiz de Fora, o torneio reuniu 72 competidores de seis estados. Além da conquista principal, a cidade também se destacou na Copa com a atuação do atleta Dimas Barbosa, que ficou entre os principais nomes da disputa, e com Leonardo Guimarães, campeão da Taça de Prata.

Para levantar o troféu, José Lessa disputou 13 partidas e fechou a campanha com dez vitórias, um empate e apenas duas derrotas, balançando as redes 20 vezes.

Os atletas representam a Associação Desportiva e Cultural Matias Barbosa (ADMB) nas competições estaduais e nacionais da modalidade.

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